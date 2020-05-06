Кино

Вышел тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»

11:15, 06 мая 2020
Кадр из фильма «Космические войска» Кадр из фильма «Космические войска» Фото: NetFlix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер комедийного сериала «Космические войска». Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.

Карелл играет генерала Марка Нэйрда, который начинает работать вместе с учёными на секретной базе в Колорадо, чтобы выполнить указ президента и полететь на Луну. Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

В съёмках приняли участие Джон Малкович, Бен Шварц, Ноа Эммерих, Диана Сильверс и звезда шоу «Друзья» Лиза Кудроу. Премьера первого сезона состоится 29 мая.

В начале апреля появились первые кадры «Космических войск», писал NEWS.ru.

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