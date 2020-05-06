Вышел тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»

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Российские зрители выбрали фильмы о войне, которые им нравятся больше всего. «В бой идут одни „старики“» Леонида Быкова стал лидером рейтинга.

Опрос среди россиян провёл проект «Кино Mail.ru», сообщает ТАСС. Второе место заняла драма Владимира Рогового «Офицеры». Картина «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого оказалась на третьем месте. В десятку вошли...