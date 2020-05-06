Вышел тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер комедийного сериала «Космические войска». Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.
Карелл играет генерала Марка Нэйрда, который начинает работать вместе с учёными на секретной базе в Колорадо, чтобы выполнить указ президента и полететь на Луну. Ролик
В съёмках приняли участие Джон Малкович, Бен Шварц, Ноа Эммерих, Диана Сильверс и звезда шоу «Друзья» Лиза Кудроу. Премьера первого сезона состоится 29 мая.
В начале апреля появились первые кадры «Космических войск», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен