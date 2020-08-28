Вышел тизер сериала «Ход королевы» о шахматистке с наркозависимостью

https://static.news.ru/photo/a904bcb4-e93d-11ea-8130-fa163e074e61_660.jpg Фото: NETFLIX

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер мини-сериала «Ход королевы». Премьера намечена на 23 октября.

Проект основан на одноимённом романе американского писателя Уолтера Тевиса. Произведение рассказывает о шахматистке, которая стремится стать гроссмейстером, но её главная помеха — наркозависимость. Действие разворачивается в 1950-е годы.

В видео присутствуют сцены курения. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.

Шоураннером выступил Скотт Фрэнк, известный как сценарист картины «Вне поля зрения» и «Логана». Картина получила шесть эпизодов.

Ранее Netflix опубликовал тизер четвёртого сезона сериала «Корона», рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II. Премьера намечена на 15 ноября, писал NEWS.ru.