Вышел тизер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой

https://static.news.ru/photo/f5845a2e-99ea-11ea-b360-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Чики» Фото: Скриншот more tv/youtube.com

Стриминговый сервис more.tv опубликовал тизер сериала «Чики» российского режиссёра Эдуарда Оганесяна. Главную роль в проекте исполнила Ирина Горбачёва.

В сериале также снялись Ирина Носова, Алёна Михайлова и Варвара Шмыкова. Премьера ожидается 4 июня.

Действие сериала разворачивается в небольшом российском городе. В центре сюжета — четыре подруги, одна из которых, вернувшись из Москвы, предлагает идею открыть свой фитнес-клуб.

Как писал NEWS.ru, онлайн-сервис «КиноПоиск» опубликовал тизер сериала «Водоворот» режиссёров Андрея Загидуллина и Андрея Стемпковского. Премьера намечена на 27 июня.