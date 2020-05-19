Вышел тизер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой

Стриминговый сервис more.tv опубликовал тизер сериала «Чики» российского режиссёра Эдуарда Оганесяна. Главную роль в проекте исполнила Ирина Горбачёва.
В сериале также снялись Ирина Носова, Алёна Михайлова и Варвара Шмыкова. Премьера ожидается 4 июня.
Действие сериала разворачивается в небольшом российском городе. В центре сюжета — четыре подруги, одна из которых, вернувшись из Москвы, предлагает идею открыть свой фитнес-клуб.
Как писал NEWS.ru, онлайн-сервис «КиноПоиск» опубликовал тизер сериала «Водоворот» режиссёров Андрея Загидуллина и Андрея Стемпковского. Премьера намечена на 27 июня.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен