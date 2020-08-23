Вышел тизер с актёрским составом нового «Отряда самоубийц»

https://static.news.ru/photo/925dce3a-e5df-11ea-8078-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Компания Warner Bros. опубликовала тизер продолжения фильма «Отряд самоубийц». В ролике показали всех актёров, исполнивших главные роли в картине.

В ленте снова появятся Марго Робби, Юэль Киннаман, Джай Кортни и Виола Дэвис. К ним присоединятся Идрис Эльба, Джон Сина, Нэйтан Филлион, Тайка Вайтити, Майкл Рукер, Питер Капальди, Стор Рейд, Алиси Брага и звезда шоу Saturday Night Live Пит Дэвидсон, недавно сыгравший в «Короле Стейтен-Айленда».

Кроме того, создатели представили первый постер фильма и видео со съёмок проекта. В нём, помимо отрывков из картины и моментов на площадке, дали свои комментарии актёры и режиссёр фильма Джеймс Ганн.

Все ролики были впервые показаны 22 августа на конференции поклонников комиксов вселенной DC под названием DC FanDome.

В феврале кинематографист сообщил о завершении съёмок «Отряда самоубийц» и поблагодарил свою команду и актёров. Он также отметил, что работа была сложным периодом в его жизни и в то же время самым насыщенным из всех, писал NEWS.ru.