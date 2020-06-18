Вышел тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости»

Фото: Warner Bros.

Пользователь сайта Reddit расписал концепцию и сюжет для самого плохо фильма, в котором мог бы сыграть американский актёр Адам Сэндлер. Картина получила название Jacked Up.

В конце 2019 года Сэндлер в шутку заявил, что снимется в очень плохом фильме, если не победит на премии «Оскар» за роль в фильме «Неогранённые драгоценности» братьев Бена и Джоша...