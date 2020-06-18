Вышел тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости»

Тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости», которую Зак Снайдер перемонтирует для сервиса HBO Max, появился в YouTube.
В ролике показана Чудо-женщина в обличии Дианы Принс, которая рассматривает фреску с изображением суперзлодея Дарксайда. Короткий фрагмент заканчивается кадрами прибытия легионов Парадемонов.
Картина выйдет в 2021 году либо как четырёхчасовой фильм, либо в качестве мини-сериала.
Супергеройский боевик «Лига справедливости» появился в 2017 году. Снайдер не смог самостоятельно завершить проект из-за самоубийства дочери во время пост-продакшна. Театральная версия фильма не устроила поклонников, которые посетовали на несоответствие картины стилю Снайдера. В мае 2020-го режиссёр анонсировал выход своей версии фильма. Её производство обойдётся в $20-30 миллионов в добавок к потраченным $300 миллионам.
Как писал NEWS.ru, Снайдер пообещал полностью изменить визуальный стиль картины.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен