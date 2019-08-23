https://static.news.ru/photo/449b9960-c700-11e9-be94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

На официальном канале развлекательной кинокомпании Netflix в YouTube вышел тизер фильма «Эль Камино: Во все тяжкие». Фильм станет продолжением культовой драмы о наркоторговцах. К

Криминальный триллер сценариста-режиссёра Винса Гиллигана решено было снять в полном метре. В ролике также анонсирована дата выхода картины, которая запланирована на 11 октября 2019 года.

Главным героем фильма станет Джесси Пинкман, которого играет актёр Аарон Пол. По сюжету он должен примириться со своим прошлым, чтобы найти надежду на будущее.

Кроме него в тизере картины засветился один из героев нового сериала – наркоман Тощий Пит. Судя по ролику, его арестовали и допрашивают полицейские, которые хотят разыскать Пинкмана.

Ранее News.ru писал, что американские критики назвали лучшие сериалы года. Приз за лучший мини-сериал получил «Чернобыль». Приквел телехита «Во все тяжкие» — «Лучше звоните Солу» — стал лучшим драматическим проектом.