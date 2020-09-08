Вышел тизер первого мультфильма на Apple TV+ «Легенда о волках»

https://static.news.ru/photo/a9f43e52-f1ed-11ea-b261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер мультфильма «Легенда о волках» режиссёров Томи Мура и Росса Стюарта. Это первый полнометражный анимационный проект, который выйдет на платформе.

Картина рассказывает о юной охотнице, которая с отцом отправляется в Ирландию, чтобы истребить последнюю стаю волков. Но всё меняется после встречи с девушкой Мэб из загадочного племени, которое по ночам превращается в волков.

Главные роли в мультфильме озвучили Эва Уитэкер и Хонор Нифси («Скрюченный домишко»), а Шон Бин исполнил роль Билла — отца одной из героинь.

«Легенда о волках» станет завершением «кельтской трилогии», в которую вошли предыдущие картины Мура — «Тайна Келлс» и «Песнь моря». Точной даты выхода у нового мультфильма пока нет.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь». Премьера намечена на 18 сентября.