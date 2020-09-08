Вышел тизер первого мультфильма на Apple TV+ «Легенда о волках»

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер мультфильма «Легенда о волках» режиссёров Томи Мура и Росса Стюарта. Это первый полнометражный анимационный проект, который выйдет на платформе.
Картина рассказывает о юной охотнице, которая с отцом отправляется в Ирландию, чтобы истребить последнюю стаю волков. Но всё меняется после встречи с девушкой Мэб из загадочного племени, которое по ночам превращается в волков.
Главные роли в мультфильме озвучили Эва Уитэкер и Хонор Нифси («Скрюченный домишко»), а Шон Бин исполнил роль Билла — отца одной из героинь.
«Легенда о волках» станет завершением «кельтской трилогии», в которую вошли предыдущие картины Мура — «Тайна Келлс» и «Песнь моря». Точной даты выхода у нового мультфильма пока нет.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь». Премьера намечена на 18 сентября.
Добавьте наши новости в избранные источники