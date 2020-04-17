Вышел тизер новой версии сериала «Перри Мейсон» от HBO

https://static.news.ru/photo/f08415f6-80ad-11ea-97ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amediateka/youtube.com

Cтриминговый сервис «Амедиатека» опубликовал русскоязычный тизер сериала «Перри Мейсон» канала HBO. Проект стал экранизацией цикла романов американского писатели Эрла Гарднера.

Новое шоу расскажет предысторию заглавного героя, когда детектив работал частным сыщиком. Действие развернётся в США в 1932 году, когда страна переживала Великую депрессию.

Главную роль сыграет Мэттью Риз, также в сериале примут участие Джон Литгоу, Татьяна Маслани и Роберт Патрик. Исполнительным продюсером выступил Роберт Дауни-мл.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Peacock, который 15 апреля запустил американский телеканал NBC, представил тизеры своих первых оригинальных проектов.