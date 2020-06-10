Вышел тизер фильма «Мы» по книге Евгения Замятина

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Первый зампред комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко прокомментировала решение стримингового сервиса HBO Max временно убрать из каталога фильм «Унесённые ветром». Картину закрыли на фоне протестов в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

Драпеко заявила, что платформа лучше знает свою аудиторию и видит в этом необходимость, передаёт РИА Новости. Она напомнила, что в России также есть свои болезненные темы, например, вопрос о захоронении...