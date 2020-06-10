Вышел тизер фильма «Мы» по книге Евгения Замятина

Кинокомпания Central Partnership опубликовала тизер фильма «Мы», созданного по одноимённой книге русского писателя Евгения Замятина. Режиссёром выступил Гамлет Дульян.
Роман, написанный в 1920 году, рассказывает о мире будущего, где люди лишились индивидуальности, их жизни полностью регламентированы, а за каждым шагом следит государство. Действие произведения разворачивается где-то в XXVI веке, после Великой войны, после которой исчезло практически всё населения планеты.
Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония, — говорится в описании ролика.
Главные роли в ленте исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская и Филипп Янковский. Продюсерами выступили братья Гевонд и Сарик Андреасяны.
Как писал NEWS.ru, компания Art Pictures Group опубликовала тизер документального фильма о советском и российском режиссёре Сергее Бондарчуке. Картина получила название Bondarchuk.
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