Вышел тизер фильма «Гнездо» с Джудом Лоу

https://static.news.ru/photo/7ca34cbc-b076-11ea-b427-fa163e074e61_660.jpg Джуд Лоу Фото: Kento Nara/www.imago-images.de/Global Look Press

Кинокомпания IRC Films опубликовала тизер фильма «Гнездо» (The Nest) канадского режиссёра Шона Дёркина. Главные роли исполнили Джуд Лоу и Кэрри Кун.

Мировая премьера картины состоялась 26 января на кинофестивале «Сандэнс». В России лента выйдет 24 сентября.

Действие происходит в 1980-х. Успешный предприниматель Рори ради денег вместе с семьёй переезжает из США в дорогую усадьбу в родной Великобритании. Мужчине приходится изощряться, чтобы вписаться в общество местных богачей, из-за чего у него начинаются неприятности.

Это второй фильм в карьере Дёркина. В 2011 году он дебютировал с лентой «Марта Марси Мэй Марлен», рассказывающей про побег из секты.

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