Вышел тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих»: почему плачет Хоакин Феникс

Фото: 22 & Indiana Pictures

Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

9 апреля вышел первый тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. О чем будет эта картина, когда состоится премьера?

О чем фильм «Джокер: Безумие на двоих»

Название второй части звучит как «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux). Здесь скрыта отсылка к медицинскому термину «индуцированное бредовое расстройство». При этом заболевании бред разделяется между двумя или более людьми, которые имеют тесную связь.

В начале марта прошлого года в Сети появились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих». На кадрах видно, как Хоакин Феникс, исполняющий главную роль, бежит по улицам Лос-Анджелеса от двух мужчин, один из которых одет в красный костюм Джокера.

«Вы видите здесь Хоакина (в роли Артура Флека) в деловом костюме, без макияжа и пару головорезов, идущих за ним, когда они вплетаются в движение и выходят из него. Один из парней на самом деле одет в костюм Джокера из первого фильма», — говорилось в сообщении.

Тем не менее сюжет мюзикла будет разворачиваться в лечебнице Аркхем и расскажет о романе Джокера и Харли Квинн. Судя по фотографиям и видео со съемок, Флек выберется из медицинского учреждения вместе со своим психиатром Харлин Квинзель. Девушка станет вторым главным героем фильма. Зрители увидят не только развитие их безумных отношений, но и постепенное превращение психиатра Харлин Квинзель в одиозную Харли Квинн.

Окружной прокурор Готэма Харви Дент начнет возбуждать дело против Артура за его предыдущие действия, вынуждая Харлин принять меры, чтобы спасти своего нового сообщника по преступлению.

Известно, что в новой картине вновь покажут ту самую лестницу, на которой танцевал Джокер. Только во второй части главный герой исполнит музыкальный номер вместе со своей возлюбленной. Создатели фильма не раскрывают детали сюжета, но известно, что сиквел сделан по канонам голливудских мюзиклов.

Кто сыграл в фильме «Джокер: Безумие на двоих»

Образ Джокера воплотил Хоакин Феникс. Его экранную возлюбленную Харли Квинн сыграет Леди Гага.

«Я не могу перестать думать об этом... Если есть что-то ещё, что мы можем сделать с Джокером, это может быть интересно», — интриговал фанатов Феникс в интервью Питеру Трэверсу.

Стоит добавить, что в киновселенной DC уже активно фигурирует Харли Квинн в исполнении Марго Робби, однако героиня Леди Гаги не будет иметь к ней отношения. Серия фильмов о Джокере режиссера Филлипса стоит особняком по сравнению с остальными картинами киновселенной.

Также в сиквеле появятся Зази Битц, которая сыграла соседку главного героя Артура Флека Софи, а также Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофланд и другие.

Над музыкальной составляющей трудилась композитор Хильдур Гуднадоуттир. Именно она написала саундтреки и для первого фильма Филлипса о безумце Джокере.

Когда выйдет фильм «Джокер: Безумие на двоих»

В апреле стало известно, что продолжение нашумевшей картины, режиссером которой является все тот же Тодд Филлипс, выйдет на экраны 4 октября 2024 года.

В 2019 году «Джокер» получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале (награда за лучший фильм), а Хоакин Феникс — «Оскаар» за лучшую мужскую роль.

Поклонники первой части с нетерпением ждут выхода сиквела. Интерес фанатов подогревает, по словам инсайдеров, тот факт, что бюджет второго фильма оказался почти вдвое больше первого и составил около $150 миллионов.

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