Вышел российский фильм-участник Каннского кинофестиваля «Сложноподчиненное»

https://static.news.ru/photo/93ff4d04-abfb-11ea-b621-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Журнал «Искусство кино» опубликовал короткометражный фильм «Сложноподчиненное» российского режиссёра Олеси Яковлевой. Главную роль исполнил Николай Комягин из группы Shortparis.

Впервые лента была представлена публике на Каннском фестивале 2019 года в рамках студенческого конкурса Cinéfondation. Позже её показали и на «Кинотавре». Ролик опубликован на YouTube-канале «Искусства кино».

Загадочный учитель приезжает в провинциальный город преподавать в школе. Учитель на учителя не похож, а взгляды его слишком претенциозные и новаторские. Но городу учитель нравится. Правда, он еще не догадывается, до какой степени, — говорится в описании к видео.

Сценарий написал Георгий Меньшиков. Вместе с Комягиным в проекте сыграли Дмитрий Кирбай, Елизавета Шакира, Нелли Попова и Слава Савельев.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Мартин Скорсезе снял короткометражный фильм о том, как он жил в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. Работу показал канал BBC Two.