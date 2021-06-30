Вышел первый трейлер приквела культового сериала «Клан Сопрано»

Киностудия Warner Bros. на своём YouTube-канале опубликовала первый трейлер полнометражного приквела культового сериала «Клан Сопрано». Криминальная драма называется «Множественные святые Ньюарка».

Проект расскажет о становлении молодого Тони Сопрано — будущего главного героя оригинальной ленты и руководителя так называемой семьи Сопрано. Действие фильма происходит в 1960-х и 1970-х годах в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Главная роль досталась Майклу Гандольфини — сыну Джеймса Гандольфини, сыгравшего Тони Сопрано. Премьера запланирована на сентябрь 2021-го. В картине также снимались Вера Фармига, Джон Бернтал, Билли Магнуссен и другие.

«Клан Сопрано» — американский криминально-драматический телесериал, созданный Дэвидом Чейзом. Его показывали на телеканале HBO с января 1999-го по июнь 2007-го. Всего вышло шесть сезонов (86 эпизодов).

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