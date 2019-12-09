https://static.news.ru/photo/06cf444e-1a96-11ea-9e2b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Наследники» Фото: Columbia Pictures Corporation

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер к фильму «Охотники за привидениями: Наследники».

Новая картина расскажет о внуке одного из персонажей оригинального фильма.

Одинокая мама и двое её детей приезжают в маленький город, где начинают находить связь с охотниками за привидениями и обнаруживают наследство, оставленное их дедом, — говорится в описании к ролику.

Режиссёром киноленты выступил Джейсон Ритман, также написавший к фильму сценарий совместно с Гиллом Кенаном. Главные роли исполнили Кэрри Кун, Финн Вольфанд, Маккенна Грейс и Пол Радд.

Как писал News.ru, кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Чудо-женщина 1984». Главную роль снова исполнит актриса Галь Гадот.