Вышел первый трейлер фантастического фильма «Проект „Сила“» с Джейми Фоксом

https://static.news.ru/photo/2ce36a0c-c6ad-11ea-bb29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фантастического фильма «Проект „Сила“» режиссёров Генри Джуста, Эриеля Шульмана. Премьера намечена на 14 августа.

Действие картины разворачивается в Новом Орлеане американского штата Луизиана, где появляется необычная пилюля, способная наградить суперспособностями любимого желающего. Один из главных героев становится суперсильным и непробиваемым, а другой получает возможность воспламеняться.

Главные роли исполнили Джозеф Гордон-Левитт, Джейми Фокс и Колсон Бэйкер, известный как рэпер Machine Gun Kelly.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился новый трейлер фильма «Бессмертная гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли. Премьера состоится 10 июля на стриминговом сервисе Netflix.