Вышел первый тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Фото: Lars Hagberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Появился первый тизер сериала по «Гарри Поттеру» от Warner Bros. и HBO. Видеозапись была опубликована 12 апреля на YouTube-канале HBO Max.

Состав актеров будет абсолютно новым, никто из звезд фильмов не вернется к своим ролям. Автор вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг выступит одним из продюсеров.

Ранее Bloomberg сообщил, что компания Warner Bros. 12 апреля планирует провести презентацию проекта для инвесторов и широкой аудитории. По данным источника, тогда же будет объявлено об объединении видеосервисов HBO Max и Discovery+. По предварительной информации, сериал будет выходить на новой платформе.

