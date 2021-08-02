Вышел новый трейлер второй части «Венома» с Харрельсоном и Харди

YouTube-канал SonyPicturesRU опубликовал второй трейлер новой части фильма о популярном персонаже комиксов, Веноме. В главных ролях сыграют Вуди Харрельсон и Том Харди, а режиссёром выступит Энди Сёркис.

Сюжет сиквела повествует о том, как журналист Эдди Брок (Том Харди) пытается найти общий язык с симбиотом Веномом, с которым они уже пытались «подружиться» в первой части. С его помощью он должен одолеть серийного маньяка Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон). Ситуация осложняется тем, что преступник с помощью крови главного героя тоже завел себе опасного симбиота, Карнажа, и теперь планирует устроить настоящую резню.

Первая часть «Венома» имела оглушительный успех: при заявленной стоимости кинокартины в $100 млн, фильм собрал более $850 млн.

В российских кинотеатрах «Веном: да будет Карнаж» появится с 16 сентября.

Ранее в Сети появился первый кадр со съёмок нового сериала от Amazon по вселенной «Властелина колец».