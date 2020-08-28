Вышел новый трейлер второго сезона «Тёмных начал»

https://static.news.ru/photo/940d79dc-e946-11ea-b099-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO

Телеканал HBO опубликовал новый трейлер второго сезона сериала «Тёмные начала». Проект основан на одноимённой фантастической трилогии британского писателя Филипа Пулмана.

Сериал рассказывает о Лире Белакве, которая живёт в мире, где существуют ведьмы и бронированные медведи, а у людей есть деймоны — физические воплощения их душ в виде животных.

Новый сезон снят по второй книге трилогии Пулмана, получившей название «Чудесный нож». В ней Лира попадает в другой мир, в город Читтагацце, где на людей нападают зловещие призраки.

Главные роли в проекте исполнили Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон и Лин-Мануэль Миранда.

Первый сезон вышел в России 5 ноября на стриминговом сервисе «Амедиатека». В него вошло восемь эпизодов, писал NEWS.ru.