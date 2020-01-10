Компания Warner Bros. опубликовала второй трейлер фильма «Хищные птицы» режиссёра Кэти Янь, рассказывающий о персонаже Харли Квинн из супергеройской вселенной DC.
Сообщается, что Харли Квинн, роль которой исполнит австралийская актриса Марго Робби, выступит рассказчиком в картине.
Когда самый гнусный и самовлюблённый злодей Готэма, Роман Сионис и его преданная правая рука Зас берут под прицел девушку по имени Касс, город переворачивается с ног на голову в её поисках. Пути Харли, Охотницы, Чёрной Канарейки и Рене Монтойи пересекаются, и у четвёрки не остаётся выбора, кроме как объединиться против Романа, — говорится в описании.
Участниц команды главной героини сыграют Джерни Смоллетт и Мэри Элизабет Уинстэд. Роли злодеев исполнят Юэн Макгрегор и Крис Мессина.
Как писал NEWS.ru, Марго Робби и американский актёр Джаред Лето появились в новых нарядах своих персонажей из фильма «Отряд самоубийц» Харли Квинн и Джокера.
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