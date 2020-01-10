https://static.news.ru/photo/812f64a6-33b1-11ea-bd26-fa163e074e61_660.jpg Марго Робби Фото: DC Entertainment

Компания Warner Bros. опубликовала второй трейлер фильма «Хищные птицы» режиссёра Кэти Янь, рассказывающий о персонаже Харли Квинн из супергеройской вселенной DC.

Сообщается, что Харли Квинн, роль которой исполнит австралийская актриса Марго Робби, выступит рассказчиком в картине.

Когда самый гнусный и самовлюблённый злодей Готэма, Роман Сионис и его преданная правая рука Зас берут под прицел девушку по имени Касс, город переворачивается с ног на голову в её поисках. Пути Харли, Охотницы, Чёрной Канарейки и Рене Монтойи пересекаются, и у четвёрки не остаётся выбора, кроме как объединиться против Романа, — говорится в описании.

Участниц команды главной героини сыграют Джерни Смоллетт и Мэри Элизабет Уинстэд. Роли злодеев исполнят Юэн Макгрегор и Крис Мессина.

Как писал NEWS.ru, Марго Робби и американский актёр Джаред Лето появились в новых нарядах своих персонажей из фильма «Отряд самоубийц» Харли Квинн и Джокера.