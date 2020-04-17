Кино

Вышел новый трейлер фильма «Артемис Фаул»

17:30, 17 апреля 2020
Фото: Walt Disney Studios/youtube.com

Компания Disney опубликовала новый трейлер экранизации цикла романов ирландского писателя Оуэна Колфера о подростке-антигерое «Артемис Фаул».

Выход картины на большие экраны изначально был запланирован на 28 мая. Теперь релиз пришлось перенести на стриминговый сервис Disney+ на 12 июня из-за пандемии коронавирвуса.

Работа над картиной закончилась давно, и первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года, однако релиз фильма отложили на несколько месяцев.

Первый трейлер перенесённой ленты вышел 2 марта, писал NEWS.ru.

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