Вышел новый тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости»

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер режиссёрской версии фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера. Выход картины намечен на 2021 год.
Картина объединяет вместе главных персонажей комиксов вселенной DC. Среди них: Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамен, Флэш и Киборг.
Ранее в расписании мероприятия DC FanDome, которое 22 августа прошло в режиме онлайн, появилось название режиссёрской версии фильма, который был обозначен как Snyder Cut of Justice League («Снайдеркат Лиги справедливости»).
В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.
Ранее Warner Bros. представила тизер трейлера обновлённой версии «Лиги справедливости», писал NEWS.ru.
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