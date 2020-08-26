Вышел мини-фильм о создании «Довода» Кристофера Нолана

https://static.news.ru/photo/81253004-e841-11ea-a05d-fa163e074e61_660.jpg Кристофер Нолан Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала мини-фильм, рассказывающий о создании картины «Довод» британского режиссёра Крситофера Нолана. Российская премьера ленты намечена на 3 сентября.

В ролике показаны интервью с Ноланом, актёрами Джоном Дэвидом Вашингтоном, Робертом Паттинсоном и Элизабет Дебики, исполнившими главные роли. Также в фильме присутствуют моменты со съёмок.

Участники команды рассказали, как создавались трюки, некоторые из которых отличаются повышенной сложностью. Дело в том, что Нолан известен как кинематографист, предпочитающий натуральную съёмку и минимальное использование спецэффектов.

Ранее Том Круз заявил, что ему понравился «Довод». Он посетил показ картины в Лондоне, писал NEWS.ru.