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Вышел финальный трейлер фильма «Вечные» с Джоли и Хайек в главных ролях

16:19, 19 августа 2021
Вышел финальный трейлер фильма «Вечные» с Джоли и Хайек в главных ролях Фото: Marvel Entertainment/facebook.com
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Официальный YouTube-канал Marvel Entertainment опубликовал финальный трейлер блокбастера «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в главных ролях.

Когда ты любишь что-то, ты защищаешь это, — гласит подпись к видеоролику.

Финальный трейлер картины объясняет, почему новые герои Marvel не присоединились к команде Мстителей в их борьбе со злодеем Таносом, по щелчку уничтожившим половину населения Земли. Сюжет кинокартины повествует о древней расе Вечных — бессмертных представителей инопланетной расы, обладающих невероятными сверхспособностями. Они тайно живут на Земле среди людей и защищают планету от гуманоидов со злыми намерениями, Девиантов. Режиссёром картины выступила Хлоя Чжао, подарившая зрителям «Землю кочевников», а к актёрском составу помимо Джоли и Хайек присоединились такие голливудские звёзды как Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и Джемма Чан.

В российском кинопрокате «Вечные» стартуют с 4 ноября 2021 года.

Ранее в Сети появился трейлер финального сезона популярного сериала «Люцифер».

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