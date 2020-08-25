Вышел документальный фильм о создании сериала «Ведьмак»

https://static.news.ru/photo/7ddb536c-e77c-11ea-b1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал документальный фильм, рассказывающий о создании сериала «Ведьмак» по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского. Также платформа представила трейлер картины.

30-минутное видео состоит из монологов шоураннера Лорен Хиссрих и актёров, сыгравших в проекте. Они рассказали о съёмках и своих впечатлениях от работы.

В ролике также можно увидеть кадры с площадки сериала и процесс нанесения грима на актёров. Кроме того, авторы показали, как артисты изучают боевую хореографию для съёмок сцен с оружием.

Ранее британский актёр Генри Кавилл, сыгравший в "Ведьмаке" главную роль, поделился фотографией со съёмок сериала. 17 августа возобновилась работа над проектом, писал NEWS.ru.