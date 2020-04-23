Вышел боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом

Стриминговый сервис Netflix опубликовал боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом в главной роли. Производством картины занималась компания Peeas Studios.
Ленту снял Сэм Харгрейв, известный как постановщик трюков к «Первому мстителю: Противостояние». Проект спродюсировали братья Руссо, выступившие режиссёрами четырёх фильмов вселенной Marvel.
Проект рассказывает историю наёмника, который отправляется в Бангладеш, чтобы спасти сына наркобарона. Картину можно посмотреть с полной русской озвучкой или на английском с русскими субтитрами.
Как писал NEWS.ru, 7 апреля вышел трейлер боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению».
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