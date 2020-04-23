Вышел боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом

Фото: Netflix

Вышел веб-сериал «Изолированные», актёры которого снимались, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Проект представлен в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.

Создательница шоу Галия Фатхутдинова пришла к идее проекта, когда находилась в Китае в самый разгар распространения COVID-19. Оказалось, нам ничего не мешает заниматься в изоляции творчеством, даже снимать кино, например,...