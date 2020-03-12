Paramount приняла решение перенести премьеру фильма «Тихое место 2» режиссёра Джона Красински. Это связано с опасениями по поводу распространения коронавируса.
Выход ленты на большие экраны должен был состояться 19 марта 2020 года. На какую дату перенесли релиз, в настоящее время неизвестно,
Фильм рассказывает о мире, где на людей и животных охотятся хищники из космоса, которые ориентируются по звуку. Первая картина собрала $340 млн при бюджете в $17 млн.
Трейлер второй части «Тихого места» вышел 1 января 2020 года, писал NEWS.ru.
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