https://static.news.ru/photo/1c8ec39a-6474-11ea-94c1-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Тихое место 2» Фото: Paramount Pictures

Paramount приняла решение перенести премьеру фильма «Тихое место 2» режиссёра Джона Красински. Это связано с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Выход ленты на большие экраны должен был состояться 19 марта 2020 года. На какую дату перенесли релиз, в настоящее время неизвестно, сообщает Deadline.

Фильм рассказывает о мире, где на людей и животных охотятся хищники из космоса, которые ориентируются по звуку. Первая картина собрала $340 млн при бюджете в $17 млн.

Трейлер второй части «Тихого места» вышел 1 января 2020 года, писал NEWS.ru.