https://static.news.ru/photo/807a46b0-e074-11e9-9269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Дылда»/"Нон-стоп Продакшн"

Минкульт поддерживает выдвижение фильма режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» на премию «Оскар». Об этом заявила директор министерского департамента кинематографии Ольга Любимова.

Нам самим всегда очень интересно, какое решение примет Российский оскаровский комитет, и мы волновались и болели не только за «Дылду», мы были бы рады, если бы «Война Анны» была номинирована на «Оскар», это большое достижение, — цитирует Любимову ТАСС .

Чиновница также заметила, что хотя фильм «Дылда» является независимым проектом, он является российским, поэтому в ведомстве за него «дружно начали болеть».

Как писал News.ru, ранее Российский оскаровский комитет выбрал фильм «Дылда» для выдвижения на премию «Оскар». Картина Кантемира Балагова будет представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В мае фильм «Дылда» был удостоен премии за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Позднее режиссёр Кантемир Балагов получил за свою новую работу премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.