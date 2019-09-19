https://static.news.ru/photo/a2fe6a7e-db27-11e9-8e28-fa163e074e61_660.jpg Вупи Голдберг Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудская актриса Вупи Голдберг рассказала о роли Матушки Абигайль в сериале «Противостояние» по роману Стивена Кинга.

Актриса рассказала, что играет роль женщины, которой больше 100 лет. По словам Голдберг, ей придётся четыре месяца носить белые дреды, пока проходят съёмки. Она пошутила, что при написании этой книги Кинг представлял, что Абигайль выглядела как «мисс Джейн Питтман на стероидах».

Причина этого в том, что люди тогда понятия не имели, как должны выглядеть пожилые чернокожие, потому что никогда не смотрели на них. Теперь зрители смогут наконец-то это сделать, — цитирует актрису EW .

В сериале рассказывается, как смертельный штамм гриппа убивает 99% населения мира. Оставшаяся часть человечества вынуждена сделать выбор между добром и злом, чтобы выжить.

Как ранее писал News.ru, по новому роману Кинга «Институт» снимут мини-сериал. В нём рассказывается об учреждении, в котором проводят опыты над детьми с суперспособностями,