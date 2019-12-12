https://static.news.ru/photo/5679ed98-1cec-11ea-9906-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американское издание Vulture составило, по их заявлению, список всех фильмов 2010-х годов.

Редакторы подготовили рейтинг топ-5279 картин и разделили их, опираясь на придуманную ими самими логику.

Первым делом они представили 53 лучших киноленты, затем 214 работ, не вошедших в топ-53. После идёт 4961 фильм. Эти картины разбили на категории, например, байопики, фильмы про супергероев, все «Миссии невыполнимы».

«Самой средней» лентой стала «День драфта» режиссёра Айвана Райтмана с Кевином Костнером в главной роли. Фильм занял 1639-е место.

Худшими картинами, поделившими 5278-е и 5279-е место, издание назвало «Мумию» и «Мстители: Финал».

Лучшим фильмом редакторы признали «Меланхолию» датского режиссёра Ларса фон Триера.

Как писал NEWS.ru, американские критики назвали десять худших фильмов 2019 года. В список попал фильм-продолжение известной франшизы и ремейк мультфильма Disney «Дамбо» Тима Бёртона.