Американское издание Vulture составило, по их заявлению, список всех фильмов 2010-х годов.
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Первым делом они представили 53 лучших киноленты, затем 214 работ, не вошедших в топ-53. После идёт 4961 фильм. Эти картины разбили на категории, например, байопики, фильмы про супергероев, все «Миссии невыполнимы».
«Самой средней» лентой стала «День драфта» режиссёра Айвана Райтмана с Кевином Костнером в главной роли. Фильм занял 1639-е место.
Худшими картинами, поделившими 5278-е и 5279-е место, издание назвало «Мумию» и «Мстители: Финал».
Лучшим фильмом редакторы признали «Меланхолию» датского режиссёра Ларса фон Триера.
Как писал NEWS.ru, американские критики назвали десять худших фильмов 2019 года. В список попал фильм-продолжение известной франшизы и ремейк мультфильма Disney «Дамбо» Тима Бёртона.
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