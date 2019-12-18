Вечером 18 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера киноленты «Союз спасения» режиссёра Андрея Кравчука, известного по фильмам «Адмирал» (2008) и «Викинг» (2016). Новую картину уже окрестили «главной кинолентой года». В день премьеры Новый Арбат на несколько часов превратился в Москву XIX века — вот у входа в кинотеатр гренадёры расположились на привал, неподалёку барабанщики отбивают построение, а по улице разъезжают драгуны. Собравшиеся с радостью фотографировались с артиллерийскими орудиями тех лет, а также рядовыми, офицерами и барышнями в вечерних туалетах позапрошлого столетия. Фильм рассказывает о восстании декабристов 1825 года. В центре сюжета тайная организация «Союз спасения», члены которой мечтали изменить страну — освободить крестьян и провести реформу управления государством. Главные роли в картине исполнили Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Игорь Петренко, Александр Домогаров, Алексей Гуськов.