«Все равно»: звезда «Ворониных» ответила на выпад Водонаевой Актриса Ильюхина обвинила Водонаеву в хайпе на сериале «Воронины»

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Мария Ильюхина

Актриса Мария Ильюхина, известная по роли Маши из сериала «Воронины», заявила, что ей были неприятны слова блогера Алены Водонаевой, которая выступила с критикой в ее адрес, передает The Voice. Артистка обвинила телеведущую в хайпе.

Я понимаю, что люди хотят хайповать на этой теме, конечно же. И мне просто становится все равно, что пишут, — заявила Ильюхина.

Девушка выразила уверенность, что ее заявления никак не повлияют на будущую карьеру. По словам Ильюхиной, она лишь высказала свою позицию о том, что создатели шоу «Костя — Вера» (продолжение «Ворониных») поступили с ней некрасиво.

В начале мая Ильюхина сообщила, что создатели киноленты не пригласили ее на съемки нового сезона. Она назвала это предательством со стороны коллег, заметив, что сохранила прекрасные отношения со съемочной группой.

На ее слова отреагировала Водонаева. Она раскритиковала девушку за «непрофессионализм и глупость». Блогер заявила, что «для продюсеров и режиссеров эта дама теперь официально в графе „обезьяна с гранатой“, от которой не знаешь, чего ожидать». Кроме того, она назвала поведение Ильюхиной «неуместной публичной истерикой».

Экранная мама Ильюхиной актриса Екатерина Волкова поддержала девушку. Она отметила, что заранее не знала о планах создателей проекта прекратить сотрудничество с артисткой. Волкова подчеркнула, что ей обидно из-за решения шоураннеров.