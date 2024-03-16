«Все давились от хохота»: фильмы с Ширвиндтом, которые стоит посмотреть

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Александр Ширвиндт

15 марта ушел из жизни президент Театра сатиры народный артист РФ Александр Ширвиндт. Какими работами в кино он запомнился зрителям?

Как связаны Ширвиндт и Радзинский

В 1968 году свет увидела картина «Еще раз про любовь», сценарий для которой писал Эдвард Радзинский. В ленте Георгия Натансона 34-летний Ширвиндт сыграл бывшего возлюбленного главной героини. Герой сатирика был физиком-неудачником, у которого не складывалась научная работа.

Роль Ширвиндта была второстепенной, однако зрители запомнили фразу героя об автобусе. Даже в самой ленте ее назвали образной.

«Автобус-люкс двигался... Но ведь точно двигался по нашему расписанию! Может быть, правда, не в ту сторону?» — сказал физик.

Фото: РИА Новости Александр Лазарев (справа) и Александр Ширвиндт (в центре) в фильме «Еще раз про любовь»

За какую роль полюбили Ширвиндта

Всенародную любовь Ширвиндту принес Павлик из комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Именно этот друг главного героя Жени Лукашина (Андрея Мягкова) и стал источником проблем, ведь ему следовало улететь в Ленинград к возлюбленной, задержавшейся в командировке.

Голос Ширвиндта звучал и за кадром. Именно он произносил монолог о типовой жилищной застройке и названиях улиц, которые есть в каждом городе.

«Мы работали долго, но весело. Фильм получился мемориальным», — говорил Ширвиндт.

В 2007 году Ширвиндт сыграл в продолжении «Иронии судьбы», его партнерами по съемкам стали Сергей Безруков, Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Валентина Талызина и другие. Актер снова исполнил роль Павла, однако в этот раз его называли дядей Пашей.

Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press Александр Ширвиндт (слева) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Из-за какой роли Ширвиндта начали считать ловеласом

После картины «Бабник» Ширвиндта стали считать обольстителем и похитителем женских сердец, несмотря на то, что он был однолюбом, счастливым в браке и воспитывающим сына. Актер воплотил образ немолодого холостяка Аркадия, который неустанно увлекается женщинами, а затем и его сын от первого брака Николай избирает путь отца.

«Ширвиндт до команды „мотор“ был, казалось, безучастен ко всему, что происходило вокруг него на съемочной площадке, и производил впечатление человека, про которого говорят: „А, можешь при нем говорить все, что хочешь, все равно ничего не понимает!“ <...> И вот когда в последний день съемок мы устроили импровизированный банкет в квартире, где снимали, Ширвиндт произнес тост, от которого я в буквальном смысле чуть не скатился под стол. <...> Выдал такие детали о членах съемочной группы, которые для меня были абсолютно неизвестны, а он, сидевший в кресле с вальяжно отсутствующим видом, все подмечал и запоминал. Не только я — все присутствующие давились от хохота, узнавая себя и своих товарищей в этих точных и смешных зарисовках», — писал режиссер Анатолий Эйрамджан в своей книге «С миру по нитке».

Еще одна роль, закрепившая за Ширвиндтом образ ловеласа, была в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Актер предстал в образе мужа Сусанны Аркадия. В ленте была показана отнюдь не образцовая семейная пара. Жена учила премудростям личной жизни подруг в то время, как ее собственный супруг постоянно изменял ей.

Фото: Василий Малышев/РИА Новости Александр Анатольевич Ширвиндт, советский и российский актер театра и кино, 1971 год Фото: Василий Малышев/РИА Новости Александр Анатольевич Ширвиндт, советский и российский актер театра и кино, 1971 год Фото: РИА Новости Александр Лазарев (справа) и Александр Ширвиндт (в центре) в фильме «Еще раз про любовь». Фото: РИА Новости Александр Лазарев (справа) и Александр Ширвиндт (в центре) в фильме «Еще раз про любовь». Фото: Ленфильм Обложка к фильму «Небесные ласточки» Фото: Ленфильм Обложка к фильму «Небесные ласточки» Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фигаро -- Андрей Миронов (слева), граф Альмавива -- Александр Ширвиндт. Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фигаро -- Андрей Миронов (слева), граф Альмавива -- Александр Ширвиндт. Фото: Lizard Cinema Trade/Ленфильм Обложка к DVD фильму «Трое в лодке, не считая собаки» Фото: Lizard Cinema Trade/Ленфильм Обложка к DVD фильму «Трое в лодке, не считая собаки» Фото: Global Look Press Александр Ширвиндт в фильме «Миллион в брачной корзине» Фото: Global Look Press Александр Ширвиндт в фильме «Миллион в брачной корзине» Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press Александр Ширвиндт (слева) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press Александр Ширвиндт (слева) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Фото: Николай Малышев/ТАСС Александр Ширвиндт и Татьяна Васильева в спектакле «Ее превосходительство» Фото: Николай Малышев/ТАСС Александр Ширвиндт и Татьяна Васильева в спектакле «Ее превосходительство» Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Андрей Бабушкин/РИА Новости Александр Ширвиндт и Михаил Державин во время выступления на юбилейном концерте оркестра «Виртуозы Москвы» Фото: Андрей Бабушкин/РИА Новости Александр Ширвиндт и Михаил Державин во время выступления на юбилейном концерте оркестра «Виртуозы Москвы» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости В роли Дэвида Катрира в сцене из спектакля «Между светом и тенью» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости В роли Дэвида Катрира в сцене из спектакля «Между светом и тенью» Фото: Global Look Press Актеры Александр Ширвиндт и Михаил Державин Фото: Global Look Press Актеры Александр Ширвиндт и Михаил Державин Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт, 2013 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт, 2013 год Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт выступает на вечере памяти актера Валентина Гафта в театре Современник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт выступает на вечере памяти актера Валентина Гафта в театре Современник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева на XXXII церемонии награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева на XXXII церемонии награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт у здания театра «Ленком», где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт у здания театра «Ленком», где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым

В каком фильме Ширвиндт пел

Еще одной любимой зрителями работой с участием Ширвиндта стала лента по повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Актер исполнил роль сэра Уильяма Самуэля Харриса, друга главного героя. Партнерами по съемкам стали Андрей Миронов и ближайший друг сатирика Михаил Державин.

«Сейчас такое время бесконечных поисков рекордов, жажда проникнуть в Книгу рекордов Гиннесса. <...> Я думаю, что 72 года безоблачной, чистой, творческой дружбы, сотрудничества, помощи и любви достойны какой-то записи», — сказал он после смерти Державина.

В фильме «Трое в лодке, не считая собаки» Ширвиндт не только сыграл роль, но и исполнил несколько песен: «Сон Харриса» и «Нас вела сама любовь».

«Артисты на 95% состоят из эмоций, остальное — мозги и знания», — писал Ширвиндт в своей книге «Опережая некролог».

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