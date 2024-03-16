15 марта ушел из жизни президент Театра сатиры народный артист РФ Александр Ширвиндт. Какими работами в кино он запомнился зрителям?
Как связаны Ширвиндт и Радзинский
В 1968 году свет увидела картина «Еще раз про любовь», сценарий для которой писал Эдвард Радзинский. В ленте Георгия Натансона 34-летний Ширвиндт сыграл бывшего возлюбленного главной героини. Герой сатирика был физиком-неудачником, у которого не складывалась научная работа.
Роль Ширвиндта была второстепенной, однако зрители запомнили фразу героя об автобусе. Даже в самой ленте ее назвали образной.
«Автобус-люкс двигался... Но ведь точно двигался по нашему расписанию! Может быть, правда, не в ту сторону?» — сказал физик.
За какую роль полюбили Ширвиндта
Всенародную любовь Ширвиндту принес Павлик из комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Именно этот друг главного героя Жени Лукашина (Андрея Мягкова) и стал источником проблем, ведь ему следовало улететь в Ленинград к возлюбленной, задержавшейся в командировке.
Голос Ширвиндта звучал и за кадром. Именно он произносил монолог о типовой жилищной застройке и названиях улиц, которые есть в каждом городе.
«Мы работали долго, но весело. Фильм получился мемориальным», — говорил Ширвиндт.
В 2007 году Ширвиндт сыграл в продолжении «Иронии судьбы», его партнерами по съемкам стали Сергей Безруков, Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Валентина Талызина и другие. Актер снова исполнил роль Павла, однако в этот раз его называли дядей Пашей.
Из-за какой роли Ширвиндта начали считать ловеласом
После картины «Бабник» Ширвиндта стали считать обольстителем и похитителем женских сердец, несмотря на то, что он был однолюбом, счастливым в браке и воспитывающим сына. Актер воплотил образ немолодого холостяка Аркадия, который неустанно увлекается женщинами, а затем и его сын от первого брака Николай избирает путь отца.
«Ширвиндт до команды „мотор“ был, казалось, безучастен ко всему, что происходило вокруг него на съемочной площадке, и производил впечатление человека, про которого говорят: „А, можешь при нем говорить все, что хочешь, все равно ничего не понимает!“ <...> И вот когда в последний день съемок мы устроили импровизированный банкет в квартире, где снимали, Ширвиндт произнес тост, от которого я в буквальном смысле чуть не скатился под стол. <...> Выдал такие детали о членах съемочной группы, которые для меня были абсолютно неизвестны, а он, сидевший в кресле с вальяжно отсутствующим видом, все подмечал и запоминал. Не только я — все присутствующие давились от хохота, узнавая себя и своих товарищей в этих точных и смешных зарисовках», — писал режиссер Анатолий Эйрамджан в своей книге «С миру по нитке».
Еще одна роль, закрепившая за Ширвиндтом образ ловеласа, была в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Актер предстал в образе мужа Сусанны Аркадия. В ленте была показана отнюдь не образцовая семейная пара. Жена учила премудростям личной жизни подруг в то время, как ее собственный супруг постоянно изменял ей.
Фото: Василий Малышев/РИА Новости
Александр Анатольевич Ширвиндт, советский и российский актер театра и кино, 1971 год
Фото: РИА Новости
Александр Лазарев (справа) и Александр Ширвиндт (в центре) в фильме «Еще раз про любовь».
Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости
Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фигаро -- Андрей Миронов (слева), граф Альмавива -- Александр Ширвиндт.
Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press
Александр Ширвиндт (слева) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Александр Ширвиндт и Татьяна Васильева в спектакле «Ее превосходительство»
Фото: Андрей Бабушкин/РИА Новости
Александр Ширвиндт и Михаил Державин во время выступления на юбилейном концерте оркестра «Виртуозы Москвы»
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В роли Дэвида Катрира в сцене из спектакля «Между светом и тенью»
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Ширвиндт выступает на вечере памяти актера Валентина Гафта в театре Современник
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева на XXXII церемонии награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот»
В каком фильме Ширвиндт пел
Еще одной любимой зрителями работой с участием Ширвиндта стала лента по повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Актер исполнил роль сэра Уильяма Самуэля Харриса, друга главного героя. Партнерами по съемкам стали Андрей Миронов и ближайший друг сатирика Михаил Державин.
«Сейчас такое время бесконечных поисков рекордов, жажда проникнуть в Книгу рекордов Гиннесса. <...> Я думаю, что 72 года безоблачной, чистой, творческой дружбы, сотрудничества, помощи и любви достойны какой-то записи», — сказал он после смерти Державина.
В фильме «Трое в лодке, не считая собаки» Ширвиндт не только сыграл роль, но и исполнил несколько песен: «Сон Харриса» и «Нас вела сама любовь».
«Артисты на 95% состоят из эмоций, остальное — мозги и знания», — писал Ширвиндт в своей книге «Опережая некролог».
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