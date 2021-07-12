«Время было бандитское»: кинокритик описал «Кинотавр» в 90-е

Кинофестиваль «Кинотавр» сразу после создания в 1990-х был низкокачественным, заявил кинокритик Александр Шпагин изданию «Слово и Дело». По его словам, первые фестивали были организованы с излишней роскошью и на них показывали множество «жутчайшей дряни». Хотя иногда были и прекрасные фильмы, отметил Шпагин.

Вообще-то это был плохой фестиваль. Время было бандитское. Там действительно было огромное количество красных пиджаков. Кого там только не было! Это был какой-то ноев ковчег, туда приезжали люди с деньгами — и их было больше, чем кинематографистов. Это даже не фигура речи. Он был очень длинным. Зачем-то он был сделан как международный фестиваль какое-то время, и туда сливался нечеловеческий отстой, только чтобы показать международные картины. Международные режиссеры удивлялись: «Что это за фестиваль такой? Там все фильмы очень плохие», — рассказал он.

Он добавил, что отличным решением было разделить конкурсы на элитарное и массовое кино. По воспоминаниям Шпагина, в 90-е фестиваль был похож на пьяную вечеринку, а его создатель Марк Рудинштейн абсолютно соответствовал эпохе: он обладал воровским менталитетом и одновременно тянулся к высокой культуре.

Марк Рудинштейн руководил «Кинотавром» 15 лет. Он скончался 5 декабря в возрасте 75 лет. У Рудинштейна был сильно поражён мозг из-за обширного ишемического инсульта, 17 ноября он был госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц.