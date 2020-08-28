«Вратарь Галактики» возглавил российский прокат

https://static.news.ru/photo/2dbce9c4-eb67-11ea-a666-fa163e074e61_660.jpg Фото: ctb.ru

Фантастический фильм «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева возглавил прокат в России и СНГ в период с 29 по 30 августа. По неофициальным и предварительным данным, картина заработала 37 млн рублей.

Второе место занял боевик «Гренландия» Рика Романа Во, заработавший 30,4 млн рублей, сообщает портал Kinobusiness.com. На третьем месте — хоррор «Поезд в Пусан-2: Полуостров» южнокорейского кинематографиста Ён Сан-хо. Лента собрала 7,5 млн рублей.

Действие «Вратаря Галактики» происходит в будущем, где в космосе проходят соревнования по космоболу. Главный герой по имени Антон не испытывает интереса к игре, но однажды обнаруживает у себя суперспособности и решает принять участие.

Главные роли в ленте исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова и Иван Иванович.

Премьера ленты состоялась 26 августа московском кинотеатре «Октябрь». На показе присутствовала министр культуры Ольга Любимова, писал NEWS.ru.