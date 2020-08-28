«Вратарь Галактики» возглавил российский прокат

Фантастический фильм «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева возглавил прокат в России и СНГ в период с 29 по 30 августа. По неофициальным и предварительным данным, картина заработала 37 млн рублей.
Второе место занял боевик «Гренландия» Рика Романа Во, заработавший 30,4 млн рублей,
Действие «Вратаря Галактики» происходит в будущем, где в космосе проходят соревнования по космоболу. Главный герой по имени Антон не испытывает интереса к игре, но однажды обнаруживает у себя суперспособности и решает принять участие.
Главные роли в ленте исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова и Иван Иванович.
Премьера ленты состоялась 26 августа московском кинотеатре «Октябрь». На показе присутствовала министр культуры Ольга Любимова, писал NEWS.ru.
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