«Вратарь Галактики» Файзиева возглавил российский прокат

https://static.news.ru/photo/0bdc58e8-eb2c-11ea-adeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Фантастический боевик российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева «Вратарь Галактики» за минувший уик-энд собрал в прокате в России и СНГ 37,4 млн рублей.

Таковы предварительные данные, которые представил портал kinobusiness.com. Вторым по популярности у российских зрителей на выходных стал боевик Рика Романа Во «Гренландия». На его долю пришлось 30,49 млн рублей.

В тройку лидеров проката также вошёл боевик южнокорейского режиссёра Ён Сан-хо «Поезд в Пусан-2: Полуостров». Он собрал 7,5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 августа в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Вратарь Галактики». На показе присутствовала министр культуры Ольга Любимова. На мероприятии были учтены меры по профилактике вирусных заболеваний, поэтому на места, которые не смогли занять зрители, организаторы усадили картонные копии инопланетян, появившихся в представленной на экране ленте.