Врачи дали прогноз по состоянию лежащего в коме Гаркалина

Врачи не дают позитивного прогноза по состоянию введённого в искусственную кому известного актёра Валерия Гаркалина. Он по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боятся обнадёживать родных артиста прогнозами по выздоровлению. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Состояние Гаркалина только ухудшается . У него развились сепсис и тромбоз. Кроме того, его сердце стало нуждаться в дополнительной поддержке в виде инъекций адреналина — само оно уже не справляется. Гаркалину регулярно делают переливание крови, чтобы справиться с сепсисом.

Актёра доставили в больницу в Коммунарке 6 октября. У артиста обнаружили 85% поражения правого лёгкого и 75% — левого.

Ранее сообщалось, что Гаркалин на фоне тяжёлого течения заболевания коронавирусом испытывает проблемы с сердцем — ранее было проведено шунтирование. Орган может отказать. Артист получил осложнение на фоне имеющихся у него хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Валерий Гаркалин — российский артист театра и кино, наиболее известный ролями в таких фильмах, как «Детки напрокат», «Ширли-мырли» и многих других.