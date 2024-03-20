«Вошел в эту роль»: режиссер оценил сходство Кологривого и Жириновского Режиссер фильма о Жириновском Баранов: Кологривый может сыграть политика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Режиссер фильма об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском Александр Баранов заявил, что актер Никита Кологривый может сыграть политика. В разговоре с «360» он отметил сходство между ними и подчеркнул, что артист «вошел в эту роль». По его словам, Жириновский был именно таким.

Еще как похож. Он такой и был, Владимир Вольфович. По-моему, он вошел в эту роль, — высказался режиссер.

При этом Баранов подчеркнул, что кандидатуру Кологривого еще не утвердили. Как уточнил режиссер, всего в кинокартине планируется показать пять возрастов Жириновского. Кологривый может сыграть политика в молодом возрасте. На данный момент есть еще как минимум два актера, которые пробуются на роль.

У нас будет пять возрастов Владимира Жириновского. Молодого сыграет, скорее всего, Кологривый. Там два или три кандидата на молодого, посмотрим, у всех шансы одинаковые, — пояснил Баранов.

Ранее Баранов опроверг слухи об участии в фильме о Жириновском актера Никиты Кологривого. Он подчеркнул, что кастинг на главную роль еще не проводился. Кроме того, по словам режиссера, он видел Кологривого только на фотографиях и ничего о нем не знает.

До этого появились слухи о том, что роль Жириновского в фильме-байопике может исполнить Кологривый. Они возникли после публикации видео со встречи актера и председателя либерал-демократов Леонида Слуцкого. На видео Кологривый заявил, что «не только сыграет» Жириновского, «но и сделает это лучше, чем любой артист».