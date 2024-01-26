«Волшебный пендель»: актриса Ребенок об уходе Голливуда из России Актриса Ребенок назвала уход Голливуда «волшебным пенделем» для российского кино

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Александра Ребенок

Российский кинематограф получил новые возможности для развития после ухода голливудских студий, заявила актриса Александра Ребенок на премии «Золотой Орел», передает корреспондент NEWS.ru. По ее мнению, в трудные времена всегда открываются новые горизонты для творчества.

Уход Голливуда из России — это прекрасный, волшебный пендель, так я его называю. Вообще, любая перемена — это хорошо, главное правильно этим воспользоваться, правильно ее понять и предпринять нужные действия. Как правило, в трудных кризисных моментах возникает невероятный взлет искусства и культуры, — сказала Ребенок.

Уровень номинантов на премию «Золотой орел» в этом году очень высокий, отметила актриса. По ее мнению, российская киноиндустрия стремительно развивается. Кроме того, Ребенок отметила высокий уровень конкуренции при огромном количестве онлайн-платформ, что способствует росту качества продукции.

Ранее актер Александр Олешко рассказал, что Голливуд обязан России одним только фактом своего существования. По его словам, именно выходцы из России стояли у истоков зарождения крупнейшей киноиндустрии, положив начало ее истории. Олешко заявил, что американскую компанию Metro-Goldwyn-Mayer тоже когда-то создали русские люди.