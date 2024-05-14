Воланд станет Шостаковичем: что за фильм с Дилем, при чем здесь Учитель

Фото: Атмосфера кино

Аугуст Диль в фильме «Мастер и Маргарита»

Звезда нашумевшей экранизации Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» Аугуст Диль, воплотивший образ Воланда, сыграет в фильме о советском композиторе Дмитрии Шостаковиче. О чем расскажет эта лента, при чем здесь российский режиссер Алексей Учитель?

Что за фильм о Шостаковиче с Аугустом Дилем

Диль получил главную роль в биографическом фильме польского режиссера Яна Комаса «Шум времени» (The Noise of Time). В основу сценария байопика легла одноименная книга британского писателя, лауреата Букеровской и Иерусалимской премий Джулиана Барнса.

Из рецензии «Афиша Daily» следует, что «Шум времени» — «антитоталитарный роман-опера, где авторские соображения об искусстве и свободе одолжены заведомо негероической фигуре». Журналисты отмечают, что Шостакович, изображенный Барнсом, представляет собой «борца с деспотией или, напротив, коллаборациониста с выпирающим из кармана кукишем».

Произведение писателя адаптирует двукратный обладатель премии «Оскар» сценарист Кристофер Хэмптон. Образ Дмитрия Шостаковича воплотит на экране Аугуст Диль. Жену композитора Нину сыграет номинантка на «Оскар» Андреа Райзборо.

Фото: Михаил Озерский/РИА Новости Композитор Дмитрий Шостакович (1906-1975) во время работы

О чем фильм «Шум времени» с Аугустом Дилем

События ленты развернутся в 1936 году. Зрителям покажут жизнь советского композитора после выхода статьи «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда», содержание которой составляла жесткая критика оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Среди тех, кому не понравилось произведение, был в том числе Иосиф Сталин.

«По счастливой случайности он не стал жертвой большого террора, и на протяжении десятилетий ему приходилось взвешивать умиротворение власть имущих в Советской России с честностью своей музыки», — говорится в материале Screen Daily.

Съемки «Шума времени» начнутся в начале 2025 года. Продюсерами проекта выступили Томас Куфус (Zero One Film, Германия), Лешек Боджак и Анета Хикинботам (Aurum Film, Польша), Финола Дуайер и Аманда Поузи (Wildgaze Films, Великобритания).

При чем здесь Алексей Учитель

В 2018 году на пресс-конференции в рамках XXVIII Международного кинофестиваля «Послание к человеку» Учитель заявил о намерении приступить к созданию фильма о Шостаковиче после завершения работы над картиной «Цой». Последняя вышла в ноябре 2020 года, получив спорные оценки и зрителей, и критиков.

«Я действительно уже давно болею этим потрясающим человеком и собираюсь снимать фильм о Шостаковиче. Года полтора уже мы ищем сценариста, не только в России, но и в Англии, в США», — сказал Учитель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алексей Учитель

Тогда кинематографист рассказывал о переговорах с потенциальным сценаристом, которые «должны через пару месяцев закончиться». Учитель отмечал, что обращался к Барнсу, однако тот поставил условие, что лента должна сниматься на английском языке.

«По российскому законодательству, если мы используем государственные деньги, мы не имеем права снимать фильмы ни на каком языке, кроме русского», — объяснял режиссер.

В карточке «Кинопоиска» не указана дата возможного релиза, однако говорится, что продюсерами отечественного «Шума времени» выступают Алексей Учитель и Константин Эрнст. В графе сценарий значится имя Александра Терехова, ранее работавшего над такими полнометражными художественными фильмами, как «Матильда» и «Дылда», а также над мини-сериалом «Коронация».

Читайте также:

Очерняет ли Россию фильм «Министерство неджентльменских дел»?

Последний фильм с Красиловым, Шпица в военной драме: что смотреть на неделе

Фильмы, сериалы, мультики: что смотреть в мае, список российских премьер