https://static.news.ru/photo/fd14f578-21b3-11ea-8378-fa163e074e61_660.jpg Джек Николсон (в центре) Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудский актёр Джек Николсон чувствует себя хорошо. Об этом сообщил его внук Дюк.

Он рассказал о самочувствии 82-летнего именитого деда в своём первом интервью для The Hollywood Reporter.

Он отлично справляется. Выглядит на все 100 процентов, — заявил Дюк Николсон.

Трёхкратный обладатель премии «Оскар» после 60-летней карьеры в кино отошёл от дел в 2017 году. Последний раз он появлялся на публике в январе 2019 года, его заметили на игре баскетбольной команды L.A. Lakers. Однако после этого Николсон-старший пропал из поля зрения поклонников.

Летом публике напомнил о нём YouTube-канал Ctrl Shift Face, который опубликовал эпизоды фильма «Сияние» Стэнли Кубрика, изменённого с помощью технологии Deepfake. Как писал NEWS.ru, Джека Николсона в нём заменили на Джимом Керри.