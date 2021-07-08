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Владимир Меньшов: прощание

19:44, 08 июля 2021
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В Москве простились с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым. Артист скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 81 год. Панихида прошла в Центральном доме кино. Проститься с режиссёром таких кинохитов, как «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли», пришли сотни людей. Среди них актёры Владимир Машков, Александр Панкратов-Чёрный, Дмитрий Харатьян, режиссёр Виктор Рыжаков, бывший министр культуры Владимир Мединский и другие. Знаменитого кинодеятеля похоронили на Новодевичьем кладбище. Все подробности — в материале NEWS.ru.

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