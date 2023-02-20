«Владение дьявола»: киновед о темнокожем Д’Артаньяне в новых «Мушкетерах» Киновед Шпагин: новые «Мушкетеры» навязывают большинству ценности меньшинств

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Новая британская экранизация произведения Александра Дюма «Три мушкетера» с темнокожим актером в роли Д’Артаньяна является проявлением «владения дьявола» в западном обществе, заявил в беседе с «360» киновед Александр Шпагин. По его мнению, через кино на Западе осуществляется «навязывание» определенных идей, среди которых в том числе ценности ЛГБТ. Эксперт убежден, что подобные попытки «насильственно» осуществить утопию всегда приводят к «крови и баракам».

Когда пропагандируется то, что неоднозначно — начинается владение дьявола, скажем так <...> Попытка насильственно загнать свободу, счастье, любую утопию, мы знаем к чему всегда приводит. Она приводит к крови и баракам, если не в обществе, то в душе носителей этой утопии и граждан как таковых. Ничего хорошего, конечно, в этом нет, — заявил Шпагин.

Киновед уверен, что ценности меньшинства не должны быть в приоритете для большинства. При этом он считает, что это «то же самое, когда народ начинает править интеллигенцией».

Когда меньшинство начинает править большинством, то это примерно то же самое, когда народ начинает править интеллигенцией, — заявил эксперт.

Шпагин уверен, что Д’Артаньян не был темнокожим и не мог быть таким, поэтому создатели нового фильма по произведению Дюма должны каким-то образом мотивировать свое решение. При этом кинокритик Роман Григорьев отметил, что сам Дюма нигде не уточнял цвет кожи своего героя. Он подчеркнул, что ему, как зрителю, важно хорошее исполнение актером своей роли, а не цвет его кожи.

Если хорошо сыграет, то пускай темнокожий сыграет, я не против. Как зрителю мне вообще все равно, мне главное, чтоб хорошо играл, — заявил Григорьев.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что с удовольствием посмотрит ремейк «Трех мушкетеров», в котором роль Д’Артаньяна исполнит темнокожий актер. Кинодеятель пошутил, что будет загорать, чтобы соответствовать коллеге по цеху.

До этого стало известно, каким будет новое прочтение «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Накануне был опубликован трейлер, судя по которому роль гасконца будет исполнять темнокожий актер Франсуа Сивиль. Вместе с ним в фильме играют Венсан Кассель и Ева Грин.