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Письмо с просьбой о поддержке направила Ассоциация владельцев кинотеатров премьер-министру РФ Владимиру Мишустину.

Как следует из документа, из-за пандемии коронавируса кинотеатры несут колоссальные убытки: региональные власти ограничивают массовые мероприятия, коллективные посещения школьников отменены, и, как следствие, посещаемость кинотеатров резко упала.

В ассоциации, объединяющей ряд крупнейших сетей кинотеатров, считают, что последствия этого будут ощущаться ещё несколько лет. Коммерческие кинотеатры, не имеющие возможность продолжать работу в штатном режиме, не могут закрыться, пока в стране не объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Владельцы таких заведений просят правительство упростить оформление листов нетрудоспособности для сотрудников, временно уменьшить социальные страховые взносы и подоходный налог, ввести льготное кредитование для организаций в сфере массово-культурных мероприятий, временно сократить тарифы за коммунальные услуги. Кроме того, в письме содержится просьба напрямую указать, что ограничение массовых мероприятий является достаточным основанием для приостановления платы за аренду помещений, передаёт издание «Ведомости».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) раскритиковала стриминговые сервисы за предоставление временной бесплатной подписки на период вынужденного карантина или временной самоизоляции тех, кто должен оставаться дома.