Влад Соколовский высказался об актерских данных блогера Саши Стоуна Влад Соколовский назвал блогера Сашу Стоуна талантливым и обаятельным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Саша Стоун — талантливый и обаятельный, его напористость может положительно повлиять на его актерскую карьеру, заявил корреспонденту NEWS.ru на премии Voice российский певец и актер Влад Соколовский. Известно, что оба артиста снимаются в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Актер отметил, что еще не видел, как Саша Стоун, также известный как Александр Зарубин, работает на съемках, поэтому ему сложно судить об актерских данных коллеги. Однако он предположил, что у блогера может получится «что-то хорошее».

У нас с Сашей очень стебовые взаимоотношения, поэтому скажу, что никак не оцениваю. В том плане, что я просто не видел. Я посмотрю и потом смогу сказать что-нибудь. Но Сашка на самом деле талантливый, обаятельный парень, с его напористостью у него может что-то из этого хорошее получиться, — сказал Соколовский.

Также артист сообщил, что съемки отечественной версии «Постучись в мою дверь» сейчас на середине пути. Дату премьеры он не раскрыл, но добавил, что актеры и съемочная группа трудятся по 12 часов в сутки.

Соколовский поделился тем, как прошли его детские годы. Он подчеркнул, что считает этот период замечательными, несмотря на раннее начало карьеры, в три года. Частые выступления и концерты не помешали ему насладиться детством.

У меня было детство, оно было прекрасным. Просто оно было полярным: одной ногой во дворе, второй ногой на сцене. Это было здорово, — заключил певец.

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