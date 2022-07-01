«ВКонтакте» проведёт фестиваль независимого кино

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«ВКонтакте» проведёт показы независимых фильмов на фестивале «Кино в кино» в 20 городах России, сообщила пресс-служба соцсети. Зрителям покажут недавно вышедшие картины, оценённые критиками и зрителями, но не ставшие самыми популярными. Фестиваль направлен на поддержку прокатчиков и нацелен напомнить, что в стране по-прежнему можно увидеть свежие и интересные фильмы.

Организаторы предлагают зрителям четыре картины. Это «Супергерои» Паоло Дженовезе, «Мейнстрим» Джиа Копполы, «Дьяволик» Марко и Антонио Манетти, а также «Мегрэ и таинственная девушка» Патриса Леконта.

Фестиваль «ВКонтакте» напомнит зрителям, что поход в кино — это всегда особый повод и незабываемый ритуал. <...> Наш фестиваль — это возможность хорошо провести время с близкими и вновь ощутить ту непередаваемую атмосферу кинотеатра, которую многие успели забыть за время пандемии, — рассказал директор по маркетингу и развитию новых инициатив во «ВКонтакте» Александр Володин.

Показы начнутся 9 июля и будут проходить каждые выходные. Фестиваль откроется при поддержке сети кинотеатров «Киномакс».

Накануне сообщалось, что в России сокращается число работающих кинозалов. По сравнению с началом текущего года их стало меньше на треть. Ситуация может ещё ухудшиться из-за невозможности проката голливудских блокбастеров.