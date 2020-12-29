Виторган рассказал о своём прозвище после фильма «Чародеи»

https://static.news.ru/photo/027d13ee-4afb-11eb-97df-fa163e074e61_660.jpg Эммануил Виторган Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Главный «чародей» страны Эммануил Виторган рассказал об оглушительном успехе, который пришёл к актёрам после новогодней комедии «Чародеи». Фильм, которому исполнилось почти 40 лет, до сих пор не оставляет равнодушными зрителей и является одной из главных новогодних лент страны.

В кино Виторган снимался в роли волшебника Коврова, который учит главного героя проходить сквозь стены и помогает ему добиться своей любви. Популярность и без того узнаваемого актёра, по его словам, зашкаливала, рассказал артист в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» .

И после этого Виторгана стали называть словами его киногероя: «Главное, чтобы костюмчик сидел».

Моё имя произнести нелегко: Эммануил Гедеонович. Не каждый сможет выговорить. А тут всё просто: «Вон этот — «чтобы костюмчик сидел», — смеясь, рассказал знаменитый актёр.

К слову, ведущий Борис Корчевников постарался по максимуму воссоздать атмосферу фильма в студии. На экране демонстрировались ставшие уже «народными» отрывки из фильма, а стол Корчевников накрыл в стиле музыкальной киноленты: скатертью-самобранкой, воссоздав все те угощения, которые стояли на столе в кино.

Перед тем, как на столе появились ароматный чай в большой красном чайнике в белый горох, пряники, сушки, варенье, Виторган сделал свой знаменитый «колдовской» жест, который придумал для своего киношного героя, чтобы создавать волшебство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Чародеи» Константина Бромберга попали в топ-10 любимых новогодних фильмов россиян.