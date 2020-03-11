https://static.news.ru/photo/d20b0ae2-6435-11ea-891b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Бладшот» Фото: Bona Film Group

Американский актёр Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» с его участием даст начало новой киновселенной. Картина снята под комиксам компании Valiant Comics.

«Бладшот» стал первой экранизацией издательства графических книг о супергероях. Sony и Valiant Comics надеются, что из фильма выйдет успешная франшиза, сообщает Screen Rant.

Я думаю, картина откроет дверь всем персонажам. И вы о них всех услышите, — сказал артист.

Отмечается, что Valiant Comics продали персонажа по имени Предвестник студии Paramount и теперь неизвестно, сможет ли Sony вернуть его в свою киновселенную.

Как писал NEWS.ru, Вин Дизель рассказал, что персонажи Marvel Стражи Галактики появятся в четвёртой части фильма о Торе. В картине будет также представлена новая версия его героя по имени Грут.