Вин Дизель собрался превратить «Форсаж» в мюзикл

Американский актёр и продюсер Вин Дизель собрался превратить культовую франшизу «Форсаж» про уличных гонщиков в мюзикл. На шоу Келли Кларксон артист признался, что пока не знает, станет ли проект театральной постановкой или очередной кинолентой. Выпуск программы доступен на YouTube-канале The Kelly Clarkson Show.

У серии запланированы ещё две части, 10-я и 11-я. Съёмки начнутся в январе 2022-го.

Мне очень хочется поставить мюзикл, так что да, я бы сыграл! <...> Я всегда мечтал поставить подобный проект, всю мою жизнь был очень близок, чтобы сыграть в «Парнях и куколках» Стивена Спилберга, но не сложилось. Долгое время считал, что образ Нейтана Детройта в «Парнях» можно изобразить по-другому, нежели это сделал Фрэнк Синатра, — отметил Дизель.

До этого продюсер намекнул что может получить роль в сиквеле фантастического фильма «Аватар». По его словам, он «любит Джеймса Кэмерона» — режиссёра первой части ленты. В новых «Аватарах» также снимутся звёзды первой картины, вышедшей в 2009-м, — Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джованни Рибизи, Сигурни Уивер и многие другие. Боевик собрал около $2,8 млрд при бюджете в почти в $240 млн, став самым кассовым фильмом в истории. Премьера «Аватара 2» запланирована на декабрь 2022-го.

Ранее сообщалось, что новый «Форсаж» «подвинет» Уэса Андерсона, Кирилла Серебренникова и других — фильм поедет в этом году в Канны. Изданию Variety стало известно, что девятая часть будет показана вне конкурса 14 июля.