Вице-мэр Москвы рассказала о международном кинорынке MIPCOM

Московские компании продемонстрировали свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM. Их поддержал Московский экспортный центр, рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. В мероприятиях приняли участие 18 компаний, сообщает издание argumenti.ru.

Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран. Объём заключённых сделок уже превышает $100 млн., — сообщила Сергунина.

Среди участников кинорынка MIPCOM из Москвы создатели художественных и анимационных картин, компании из сферы оцифровки контента, управления правами и лицензирования. Они презентовали эксклюзивные отрывки из новых фильмов и сериалов, а также другие проекты.

Как сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, «Союзмультфильм» представил мультфильм-мюзикл и анимационные сериалы, студия Wizart Animation — пятую часть «Снежной Королевы», а компания Cyrillica — технологию озвучивания с помощью нейроголосов.

Ранее сообщалось, что фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на кинопремию «Оскар» от России. Премьера картины состоялась в 2021 году на Каннском кинофестивале, где фильм получил Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд». В России лента вышла в прокат 25 сентября.