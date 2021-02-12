Известный французский актёр Венсан Кассель снимется в новой экранизации «Трёх мушкетёров». Компанию ему составит Ева Грин в роли Миледи.
Продюсер ленты — Дмитрий Рассам, фильм будет снят в двух частях. Бюджет фильма составит $73 млн,
Д’Артаньяна сыграет Франсуа Сивиль, Констанцию — Лина Кудри, Людовика XIII — Луи Гаррель. Имена других актёров продюсеры киноленты обещают раскрыть в скором времени.
Фильм будет снят во Франции, сейчас идёт подготовка к съёмкам. Обе части фильма будут сниматься одновременно, чтобы не томить зрителей. Съёмки пройдут в конце лета этого года.
Французские экранизации романов Дюма всегда имели оглушительный успех. А снятая в 70-х годах прошлого века комедийная пародия с участием комик-труппы «Шарло» считается одним из лучших вариантов приключений мушкетёров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Боярский считает героя романа Александра Дюма Д’Артаньяна отрицательным персонажем и убийцей. Именно поэтому ему нравилось играть его.