https://static.news.ru/photo/ac9e73ba-6db3-11eb-8f9c-96000091f725_660.jpg Венсан Кассель Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный французский актёр Венсан Кассель снимется в новой экранизации «Трёх мушкетёров». Компанию ему составит Ева Грин в роли Миледи.

Продюсер ленты — Дмитрий Рассам, фильм будет снят в двух частях. Бюджет фильма составит $73 млн, пишет Variete. Кассель сыграет Атоса. Звёздный состав картины уже является залогом её будущего успеха.

Д’Артаньяна сыграет Франсуа Сивиль, Констанцию — Лина Кудри, Людовика XIII — Луи Гаррель. Имена других актёров продюсеры киноленты обещают раскрыть в скором времени.

Фильм будет снят во Франции, сейчас идёт подготовка к съёмкам. Обе части фильма будут сниматься одновременно, чтобы не томить зрителей. Съёмки пройдут в конце лета этого года.

Французские экранизации романов Дюма всегда имели оглушительный успех. А снятая в 70-х годах прошлого века комедийная пародия с участием комик-труппы «Шарло» считается одним из лучших вариантов приключений мушкетёров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Боярский считает героя романа Александра Дюма Д’Артаньяна отрицательным персонажем и убийцей. Именно поэтому ему нравилось играть его.